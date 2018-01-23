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Точка зору бізнесу

Вторник, 23 января 2018 09:48

Криптовалюта продовжує знецінюватись

Криптовалюта продовжує знецінюватись

На фоні інформації про можливість регулювання та оподаткування криптовалютних бірж в Південній Кореї, найбільші криптовалюти стрімко втрачають в ціні

Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн (bitcoin) та інші цифрові валюти значно дешевшають вранці у вівторок на тлі повідомлень щодо можливого регулювання ринку криптовалют, випливає з даних торгів, передає УНІАН

"За даними порталу CoinMarketCap, станом на 7:49 біткоїн дешевшав на 10,05%, до 10,54 тисячі доларів. На біржі Bitfinex криптовалюта знижувалася в ціні на 10,08%, до 10,35 тисячі доларів, на GDAX — на 10,29%, до 10,4 тисячі доларів. За даними порталу Coindesk, біткоїн зменшувався в ціні на 3,91%, до 10,35 тисячі доларів", — йдеться в повідомленні. 

Інші криптовалюти також обвалюються: Ethereum — на 9,57%, до 962,3 долара, Ripple — на 9,21%, до 1,27 долара, Bitcoin Cash — на 11,56%, до 1,58 тисячі доларів, згодним даними CoinMarketCap. Капіталізація ринку криптовалют, за даними сервісу, становить на даний момент 510,8 мільярда доларів, на частку біткоїна припадає близько 35% всього ринку. 

Трейдери стежать за світовими новинами про можливий контроль і обмеження для криптовалют. Так, у понеділок головний економіст Міжнародного валютного фонду (МВФ) Моріс Обстфельд заявив, що державним регуляторам по всьому світу слід уважно стежити за ситуацією з розвитком криптовалют, щоб, з одного боку, отримати від цього вигоду, а з іншого — запобігти ризики. 

У свою чергу, південнокорейські ЗМІ повідомляли, що кілька криптовалютных бірж можуть бути змушені заплатити податок у розмірі 24,2% від виручки за минулий рік, а також їм доведеться передавати дані про операції, пише газета The Wall Street Journal. Раніше агентство Reuters повідомляло про індонезійських владі, які почали розслідування у зв'язку з випадками використання біткоїна у якості платіжного засобу на острові Балі, тоді як ЦБ на початку грудня випустив постанову про заборону криптовалют. 

 

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