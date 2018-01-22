Азербайджанське підприємство «Азвірт» планує будувати дороги та об`єкти інфраструктури в Україні

Підприємство з європейським досвідом та високою якістю підрядних робіт зацікавлене в реалізації низки крупних проектів на українській території

Українські дороги не тільки є ганьбою нашої держави - вони є гальмом економічного розвитку, нашої інтеграції у цивілізований світ, вони дають шалені збитки казні транзитної держави. Уряд Володимира Гройсмана, схоже, всерйоз взявся за ремонт і будівництво доріг. Коштів катастрофічно не вистачає. Україна змушена левову частку своїх надходжень до бюджету спрямовувати на забезпечення і розбудову армії. Окрім того, ми маємо справу із закостенілою системою обслуговування доріг, вигідну казнокрадам на всіх рівнях: від столиці до райцентрів. Наші облавтодори десятиліттями розробляли схеми розкрадання коштів, виділених на дорожне будівництво. Її треба ламати. І робити це мають Уряд і Прем'єр-міністр, який зрозумів: якщо він побудує дороги, його популярність і репутація зростатимуть.

Напевно, він це знає. Тож нам слід очікувати реальних кроків стосовно будівництва і ремонту українських доріг.

Треба негайно шукати закордонні компанії, які мають досвід і потенціал, необхідні технології, технічні засоби для будівництва в Україні доріг європейського рівня. Звичайно, серед тих, хто пропонується на цей ринок, треба вибрати людей відповідальних, досвідчених, професійних, за якими вже стоять реальні справи. Важливе і питання фінансів та можливого кредитування під вигідні відсотки. І такі компанії є.

Азербайджанське підприємство «АзВірт» (ТОВ «AzVirt») зацікавлене будувати дороги та об`єкти інфраструктури в Україні. Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Наріжним камінням нашої діяльності є якість виконуваних робіт і дуже жорстка система контролю. Особливу увагу приділяємо підготовці кваліфікованих кадрів. Наші співробітники для підвищення свого професіоналізму проходять систематичні тренінги за кордоном», - заявив закордонним журналістам генеральний директор ТОВ «AzVirt» Каміль Алієв.

Як нагадав пан Алієв, серед реалізованих компанією великих проектів в Азербайджані «хотілося б відзначити будівництво стратегічно важливих магістральних доріг в таких містах як Баку, Гянджі, Ленкорань, Закатала і Габала».

«У 1999 році нами була побудована естакада до нового аеровокзалу Баку, проведено комплекс робіт в аеропорту. Ми маємо багатий досвід ґрунтовного ремонту вулиць і проспектів столиці. У 2002- 2003 рр. провели внутрішні дороги в Сангачальському терміналі. У рамках проекту «Великого Шовкового шляху» в 2006 р. закінчили реконструкцію дороги Шамкір - Газах. У Міжнародному аеропорту імені Гейдара Алієва побудовані злітно-посадочні смуги, перони та інші аеродромні майданчики», - розповів керівник компанії.

До того ж, як відомо, окрім звання провідної компаній в будівельному секторі Азербайджану, «АзВірт» зарекомендував себе і за межами цієї кавказької країни. Зокрема, з 2012 р. дорожнє підприємство активно почало розширювати географію своєї діяльності на міжнародному рівні, будуючи дороги в ряді країн Центральної та Східної Європи. І на сьогодні «АзВірт» відкрив свої філії вже у п`яти країнах, успішно реалізуючи там проекти з оновлення доріг та інфраструктури.

Таким чином, як зазначають в «AzVirt», успішний досвід підприємства в Азербайджані та в країнах ЄС буде вигідним для України та українських водіїв, адже компанія знає, як суттєво підвищити якість доріг та об`єктів інфраструктури до європейського рівня.

Звичайно, українській стороні треба бути виваженою і прискіпливою щодо всіх претендентів на тендери з будівництва доріг у нас. Але тут головне винайти надійних партнерів, і краще тих, котрі, як і ми, розбудовували свою дорожню інфраструктуру з нуля і досягли світового рівня завдяки новим підходам до технологій, якості матеріалів, контролю. Компанія, яку ми згадали, уже адаптована до наших реалій і має за своїми плечима хороший послужний список. Наприклад, в Сербії «AzVirt» збудував дороги з прекрасним полотном із дренажно-зливовими системами. Компанія «АзВірт», яка збудувала трасу для Формули-1, по якій можна розганяти боліди до 350-ти кілометрів на годину - варта уваги.

Компанія «АзВірт» була заснована в 1995 р. Основна сфера діяльності: дорожньо-транспортна інфраструктура (автомобільні дороги, мости, тунелі, інші дорожні споруди); повітряно-транспортна інфраструктура (термінали, злітно-посадкові смуги, перони, руліжні доріжки); виробництво будівельних матеріалів (асфальтобетонна суміш, фракційний щебінь, активоване мінеральний порошок і т. д.).

У «АзВірт» працюють близько 1200 співробітників. Серед них фахівці з Німеччини, Туреччини та ін. країн. Серед керівного складу є доктори і кандидати технічних наук в області дорожнього будівництва.

Філії компанії: Румунія, Сербія, Казахстан, Латвія, Чорногорія, Туреччина, Грузія і Україна.

ТОВ володіє широким парком новітньої німецької техніки і обладнання для покриття асфальтового полотна, а також техніки для земляних робіт виробництва Японії.

На балансі ТОВ діють лабораторії, забезпечені сучасним обладнанням (виробництво ФРН, Австрії, Італії та інші.). Дана лабораторія використовується не тільки з метою перевірки якості асфальту, а й постійно проводяться наукові дослідження і лабораторні дослідження для розробки нових матеріалів, які попередньо тестуються при безпосередній прокладці доріг.

Має сертифікати İSO 14001: 2004; OHSAS 18001: 2007; İSO 9001: 2008

Середньорічний оборот компанії за останні 7 років склав $400 млн.

За останні десять років ТОВ «Азвірт» виконані дорожньо-ремонтні роботи на автодорогах загальною протяжністю близько 400 км і прокладені 4,8 млн тон асфальту для будівництва асфальтобетонного покриття загальною площею 8,0 млн квадратних метрів. У рамках даних проектів побудований 81 міст, 9 тунелів, 21 шт. підземних і наземних пішохідних мостів.

В Азербайджані ТОВ «Азвірт» були побудовані міжнародні аеропорти в таких містах як, Баку, Гянджа, Ленкорань, Закатала і Габала.

У 2014 р. в рамках проекту «Зведення нового аеровокзального комплексу Міжнародного Аеропорту Гейдара Алієва, Спостережної вежі повітряного транспорту, реконструкція існуючого аеровокзального терміналу» компанією побудований і зданий в експлуатацію новий аеровокзальний комплекс. Площа нового аеровокзального комплексу з 6 мільйонним обсягом пасажирських перевезень на рік, становить 65 млн кв. м.

З 2016 р. компанія з успіхом завершила будівництво дорожнього полотна та інфраструктури магістрального шляху Льіг-Прельіна в Сербській Республіці, яка є частиною європейського маршруту E763 Белград - Південна Адріатика. Даний шлях складається з 4-х смуг руху загальною довжиною в 40,4 км, на якому також побудовано 66 мостів і 4 тунелів загальною довжиною 1,7 км. Був також підписаний контракт на будівництво кільцевої дороги навколо сербської столиці м. Белград.

У 2015-2016 рр. «АзВірт» компанія почала будівництво треку для «Формули-1 Гран-Прі Європи», яка була проведена вперше в Азербайджані. Був створений 20-ти поворотний трек довжиною 6,1 км. ТОВ «Азвірт» розробило дорогу з найсучаснішими можливостями, що забезпечує 100%-ву безпеку пілотів, що розвивають швидкість на своїх болідах до 340 км/ч.