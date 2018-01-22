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Точка зору бізнесу

Понедельник, 22 января 2018 15:30

Держказначейство звітувало про виконання бюджету 2017 року

Держказначейство звітувало про виконання бюджету 2017 року

Голова Держказначейства Тетяна Слюз підкреслила, що бюджет був виконаний з дотриманням всіх показників 

Бюджет України на 2017 рік виконано із дотриманням усіх показників. Про це повідомила голова Держказначейства Тетяна Слюз, передає УНН.

“Маємо оперативну звітність станом на 1 січня 2018 року. З огляду на ці дані, можна сказати, що бюджет ми виконали, дотрималися усіх показників, які були затверджені законом України „Про державний бюджет на 2017 рік”, — зазначила вона.

Водночас, за словами Слюз, видатки, як і зазвичай, на 100% не виконуються, оскільки є певні процедури.
Голова Держказначейства також додала, що у зв’язку з децентралізацією, коштів місцевих бюджетів дуже багато.

“Місцеві бюджети розміщують кошти навіть на депозитних рахунках в установах державних банків, тому що відсотки платяться як доходи. І це також є показником доходної частини бюджету”, — уточнила Слюз.

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