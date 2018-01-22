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Точка зору бізнесу

Понедельник, 22 января 2018 14:30

Мінагрополітики розповіло про умови для збільшення вирощування і експорту еко-продуктів до ЄС

Мінагрополітики розповіло про умови для збільшення вирощування і експорту еко-продуктів до ЄС

У міністерстві бачать великі перспективи у торгівлі еко-продуктами з країнами ЄС, і для досягнення успіху потрібні кращі вимоги щодо сертифікації продуктів

Україна зможе збільшити обсяги виробництва та експорт органічної продукції до країн Європейського Союзу, в разі прийняття Верховною Радою відповідного закону, який встановив би чіткі вимоги до сертифікації органічного виробництва.  Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на першого заступника голови відомства Максима Мартинюка, передає УНІАН

За його словами, одним із найбільш перспективних напрямків розвитку двостороннього співробітництва між Україною та Євросоюзом у галузі сільського господарства є поставка еко-продуктів. 

"Якщо говорити в цілому про потенціал у двосторонній торгівлі, то я бачу найбільші можливості в галузі органічної продукції. З одного боку, попит на цю категорію стабільно зростає як відповідь на актуальні тренди на споживчому ринку, з іншого — Україна має можливість для збільшення обсягів виробництва органічної продукції, і відповідно, для нарощування експорту", — підкреслив Мартинюк. 

Він зазначив, що для стабільного розвитку цієї галузі необхідне прийняття відповідного закону, який встановив би чіткі вимоги до сертифікації органічного виробництва. "Ми очікуємо, що Верховна Рада найближчим часом ухвалить цей закон, і після затвердження всіх підзаконних актів наше законодавство буде гармонізовано з європейським в частині регулювання виробництва органіки", — додав заступник міністра. 

 

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