З 2019 року "Укренерго" може перейти на стимулююче тарифоутворення

Підприємство планує перехід на RAB-регулювання тарифів, що дозволить більше залучати інвестицій для розвитку і модернізацій електромереж

НЕК “Укренерго” буде ініціювати перехід на стимулююче тарифоутворення (Regulatory Asset Base, RAB-регулювання) з 2019 року, говориться в прес-релізі держпідприємства, повідомляють Фінанси.ua.

У прес-службі нагадують, що для переходу на RAB-регулювання компанії необхідно провести оцінку активів і виконати інвестиційну програму за рік, що передує переходу на стимулююче тарифоутворення, не менше ніж на 95%.

Тому “Укренерго” зосередиться на виконанні вищезазначених умов та буде ініціювати перед регулятором свій перехід на стимулююче тарифоутворення в 2019 році.

“Запровадження стимулюючого тарифоутворення дозволить “Укренерго” більш гнучко здійснювати свою діяльність і грати за єдиними правилами з нашими європейськими партнерами. Ще одним бажаним для нас кроком з боку регулятора повинен стати перехід до затвердження інвестиційних програм не на найближчий рік, а хоча б на 3-5 років. Такий горизонт планування зробить компанію більш зрозумілою для кредиторів, адже реалізація більшості проектів розрахована на кілька років”, — зазначив голова НЕК Всеволод Ковальчук.

Як повідомлялося, з 11 січня 2018 року набули чинності рішення Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), необхідні для переведення НЕК “Укренерго” на стимулююче регулювання.

RAB-регулювання — це система довгострокового тарифоутворення, що широко застосовується в європейських країнах, основною метою якої є залучення інвестицій у розвиток і модернізацію електромереж, тоді як на сьогодні тарифи для компаній електроенергетичного сектору розраховуються за принципом “витрати плюс”.