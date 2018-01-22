НБУ планує в поточному році вийти на міжбанк з інтервенціями з придбанням по $5-10 млн

В Нацбанку повідомили, що подібні заходи зроблені для того, щоб не впливати на ситуацію на міжбанку

Національний банк має намір до 2018 виходити з інтервенціями на міжбанк з купівлею по 5-10 млн доларів. Про це в ході прес-конференції повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій, передають Фінанси.ua.

“У поточному році ми будемо виходити на міжбанк з інтервенціями і купувати невеликі суми по 5-10 млн доларів. Це будемо робити так, щоб ніяк не вплинути на ситуацію на міжбанку”, — сказав він.

Чурій зазначив, що НБУ також продовжить виходити з інтервенціями на міжбанк для згладжування надмірних коливань, а також для поповнення золотовалютних резервів.

Національний банк відзначає, що в золото інвестовано 6% міжнародних резервів.