Нацбанк дав прогнози інфляції при підвищенні мінімальної зарплати

НБУ доповідає, що при підвищенні мінімальних зарплат до 4200 з 1 липня, вплив на інфляцію буде близько 0,5 п. п.

Національний банк констатує, що можливе підвищення мінімальної зарплати (МЗП) до 4200 гривень і підвищення пенсій з жовтня додасть 1,6 в. п. до інфляції, передає Ukr.Media.

Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

“За нашими оцінками, осучаснення пенсій дасть близько 0,8 в.п. від показника інфляції в 2018 році. У 2017 році ефект був не настільки значний, тому що сума (виплат) була не така велика", — повідомив Сологуб.

За його словами, в базовому прогнозі інфляції на 2018 рік, який буде оприлюднений наприкінці січня, Нацбанк закладе ефект від підвищення мінімальної зарплати до 4200 гривень.

"Якщо підвищення "мінімалки" - до 4200 гривень відбудеться з 1 липня, то вплив на інфляцію буде близько 0,5 п. п. Важливо розуміти, що тут працює чиста математика. Але є ще інші фактори — та ж монетарна політика, яка може вплинути в зворотному напрямку. Якщо ж підвищення відбудеться з 1 квітня, то ми оцінюємо вплив на інфляцію в 0,8 в.п.", — зазначив заступник голови НБУ.

Він зазначив, що підвищення МЗП без зростання продуктивності праці має негативний ефект.

“Уряд вільно приймати рішення в рамках своїх повноважень, але має розуміти макроекономічні наслідки. Національний банк не заперечує проти підвищення зарплат. Але ось, наприклад, якщо людині підвищили зарплату у два рази, а він виробляє стільки ж, скільки і до цього, то від цієї самої компанії буде тільки гірше, адже у неї не зріс обсяг виробництва, тоді як витрати на робочу силу збільшилися. Якщо у вас продуктивність не зростає такими темпами, як підвищується зарплата, то це має негативний ефект", — зазначив представник Національного банку.

Він також розповів, що підвищення зарплат в країні в минулому році став важливим фактором зростання цін.

“Ми недооцінили ефект зростання зарплат. Ми вважали, що підвищення мінімальної зарплати (МЗП) до 3200 гривень дасть 1 п. п. до інфляції, а воно дало приблизно 2 п. п. Правда, на інфляцію вплинуло не лише підвищення "мінімалки", але і загальна напружена ситуація на ринку праці, пов'язана зі зростаючою міграцією", — додав Сологуб.