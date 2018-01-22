Ціни на нафту нестабільні

Ціни на нафту еталонних марок в понеділок відновлюються на новинах від ОПЕК + після зниження в попередній робочий день, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За підсумками минулого тижня нафта марки Brent подешевшала приблизно на 1,8%, що стало максимальним падінням з початку жовтня, свідчать дані FactSet. Сорт WTI подешевшав на 1,5% — найзначніше зниження з початку грудня.

Побоювання учасників ринку викликають прогнози зростання американського виробництва нафти, відзначає MarketWatch.

Згідно з прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, видобуток в США в поточному році збільшиться на 260 тис. барелів на добу (б / д), до 10,4 млн б / д, побивши рекорд з 1970 року.

Березневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $ 0,13 (0,19%) — до $ 68,74 за барель. На торгах попереднього дня їх ціна опустилася на $ 0,7 (1,01%) і становила $ 68,61 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на лютий вранці в понеділок виросли на $ 0,15 (0,24%) — до $ 63,52 за барель. За підсумками минулої сесії їх ціна знизилася на $ 0,58 (0,91%) і становила $ 63,37 за барель.

Міністерський моніторинговий комітет ОПЕК + в неділю провів перше в цьому році засідання в Маскаті, столиці Омана. Зростання цін на нафту в кінці 2017 року до рівнів, близьких до $ 70 за барель, надихнув учасників угоди ОПЕК +, але поки вони обережно оцінюють перспективи ребалансування ринку.

Учасники угоди про обмеження видобутку не виключили, що угода може бути продовжена і після 2018 року, якщо з'явиться така необхідність.

При цьому міністр нафти і газу Оману Мохаммед Хамад аль-Румхі заявив, що замість продовження угоди про скорочення нафтовидобутку після 2018 року, між учасниками угоди ОПЕК + може бути впроваджений новий тип угоди.

Угода, що передбачає зниження країнами ОПЕК видобутку нафти на 1,2 млн б / д, а країнами не-ОПЕК — на 558 тис. б / д в порівнянні з рівнем жовтня 2016 року, набула чинності з 1 січня 2017 року. В кінці травня країни домовилися про продовження угоди на 9 місяців — до 31 березня 2018 року, а в листопаді — до кінця 2018 року на тих же умовах. Метою угоди є зниження рівня світових запасів нафти до середнього п'ятирічного рівня.