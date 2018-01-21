Венесуела планує збільшити видобуток нафти

Цього року уряд Венесуели збирається збільшити видобуток нафти, проте зазначено, що на виконання угоди ОПЕК+ це не вплине

Венесуела в 2018 році збільшить видобуток нафти, але рівень виконання угоди ОПЕК+ все одно буде хорошим, повідомив журналістам міністр нафти і газу Оману Мохаммед Хамад аль-Румхі, інформує Інтерфакс-Україна.

"Думаю, що Венесуела, судячи з коментарів міністра (міністра нафтової промисловості Венесуели Мануеля Кеведо), має намір у 2018 році повернутися до своїх нормальних рівнів видобутку. Ми бачимо за останні кілька тижнів поліпшення, думаю ситуація покращиться", — сказав він.

Міністр зазначив, що нормальний рівень видобутку для Венесуели — близько 2,3 млн б/с, а зараз країна видобуває близько 2 млн б/с через кризу в країні.

М. Хамад аль-Румхі зауважив, що навіть якщо Венесуела збільшить видобуток, рівень виконання угоди впаде, але "буде 100%, цього достатньо".