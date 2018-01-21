В УЗ прогнозують зменшення податкового навантаження в 2018 році

У зв’язку зі скороченням ставок земельного податку та скасуванням акцизу на дизельне пальне для локомотивів і всюдихідної техніки податкове навантаження на “Укрзалізницю” скоротиться щонайменше на 2,4 млрд грн. Про це повідомили в прес-службі ПАТ, передають Фінанси.ua.

“Якби народні депутати відхилили нашу пропозицію і не внесли зміни до Податкового кодексу України, то в 2018 році, за попередніми прогнозами, плата за земельні ділянки, які в основному знаходяться під залізничними коліями, досягла б 3 млрд грн. Після внесення змін до чинного законодавства ПАТ “Укрзалізниця” отримала єдину ставку за користування земельними ділянками – 0,25%. Тому в поточному році компанія виплатить приблизно 300 млн грн. цього фіскального збору. Тобто заощадить 1,3 млн грн “, — розповів директор з економіки і фінансів УЗ Андрій Рязанцев.

Зазначимо, що в цьому році в УЗ також планують додатково заробити 12 млрд грн на транспортуванні вантажів.