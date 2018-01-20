Картки Visa матимуть сканер відбитка пальця

У нові картки Visa буде інтегрований сканер відбитків пальців. Про це йдеться на офіційному сайті компанії, передає Корреспондент.net.

Відзначається, що перша партія нових карт Visa вже цього тижня надійде в розпорядження Mountain America Credit Union і Bank of Cyprus.

Для підтвердження особи власника картки і подальшої транзакції грошових коштів достатньо піднести палець до сканера. Якщо система ідентифікувала вас, то крихітний індикатор на мапі засвітиться зеленим кольором.

Якщо палець не поклали, то будуть використані традиційні методи підтвердження — ПІН-код або підпис на чеку. Система повністю автономна: відбиток зберігається на самій карті, а чіп за необхідності підзарядиться прямо від POS-терміналу. Їх оновлювати не потрібно.

Малюнок відбитка зберігатиметься в зашифрованому вигляді тільки на карті і не буде передаватися за її межі — ні на сервери банку, ні в тимчасові сховища.

Visa вважає, що новий підхід швидко стане домінуючим.

"Серед усіх запропонованих варіантів біометричної ідентифікації розпізнавання відбитків пальців отримало високий відгук (50%) як бажаний засіб аутентифікації для підтвердження платежів у магазинах", — йдеться в повідомленні.