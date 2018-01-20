Уряд уклав угоду про захист інвестицій

Україна ратифікувала угоду з фондом ОПЕК, що дозволить краще розподілити інвестиції та покращити їх захист

Україна ратифікувала угоду із фондом міжнародного розвитку ОПЕК про захист інвестицій. Відповідний закон № 2220-VIII сьогодні набув чинності, передає УНН.

Документ передбачає, що Україна забезпечить “режим найбільшого сприяння” інвестиціям, які належать або контролюються прямо або опосередковано фондом ОПЕК.

Мається на увазі справедливий і рівноправний режим, не менш сприятливий, ніж той, який країна в аналогічних ситуаціях надає іншим багатостороннім фінансовим установам.

Фонд ОПЕК перед кожною інвестицією інформуватиме український уряд, а також не фінансуватиме ті проекти, на які виділятиме гроші Кабмін.

При цьому Україна публікуватиме будь-які закони або судові рішення, які можуть вплинути на згадані інвестиції. Крім того, зобов’язується не вилучати і не націоналізовувати інвестицію, окрім тих випадків, коли це буде необхідним для суспільних потреб. Якщо експропріація все ж таки відбудеться, Україна має компенсувати повну вартість інвестиції.

Якщо ж інвестиції зазнали втрат через війну, збройний конфлікт, революцію, національний надзвичайний стан, заколот, повстання чи бунт, Україна має сплатити компенсацію — таку, як і власним інвесторам.

На вимогу одна одної сторони повинні погодитися на проведення консультацій, якщо це необхідно.

Угода діятиме протягом 10 років та пізніше, якщо її дію не зупинять. Зупинити дію угоди може будь-яка із стороні наприкінці десятирічного періоду або будь-коли, попередивши письмово іншу сторону за рік.