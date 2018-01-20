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Суббота, 20 января 2018 09:04

Українські морські порти планують залучити кредити на суму 1,6 мільярда гривень

Українські морські порти планують залучити кредити на суму 1,6 мільярда гривень

У фінансовому плані Адміністрація морських портів України планує залучити в іноземних інвесторів кредити на 1,6 мільярда гривень

У 2018 році Адміністрація морських портів України вперше має намір залучити кредит від МФО в розмірі 1,6 мільярда гривень. Про це повідомляє Економічна Правда з посиланням на ЦТС.

"Якщо говорити про достатність фінресурсів у зв'язку з тим, що ми знижуємо портові збори і рівень відрахувань до бюджету, то ми в фінплані на 2018 рік заклали отримання кредиту в розмірі понад 1,6 млрд гривень", — розповів в інтерв’ю виданню в.о. глави ДП "Адміністрація морських портів України" Райвис Вецкаганс.

"Це є самим правильним інструментом для залучення капінвестицій в нормальній європейській практиці. Раніше в Україні такий інструмент не використовували, так що у нас буде, можна сказати, дебют. Сьогодні ми вже працюємо з ЄБРР, ЄІБ, КfW і Ексімбанком Китаю", — пояснив топ-менеджер.

За словами Вецкаганса, ведеться дискусію з Мінінфраструктури, урядом про те, що податки обов'язково необхідно знижувати. Але оскільки історично ці відрахування є важливими для формування держбюджету, знижувати їх треба поступово.

"Ми раді, що перший крок в цьому напрямку вже було зроблено, і з 1 січня обсяг відрахувань до бюджету знижений до 50%. Проте, паралельно ми розглядаємо й інші інструменти у вигляді залучення кредитів і грантів для розвитку інфраструктури наших портів", — додав в.о. глави.

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