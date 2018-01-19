Укртрансгаз розпочав продавати "зелену" енергію

Компанія запустила сонячну електростанцію потужністю в 300 кіловат на початку 2017 року, з 1 грудня станція почала поставляти електроенергію в енергетичну систему

Оператор української газотранспортної системи компанія Укртрансгаз вперше почала продавати "зелену енергію" зі своєї сонячної електростанції в енергоринок України. Про це повідомила прес-служба компанії на своїй сторінці в Facebook, передає НВ-Бізнес.

"Це сталося. Перша сонячна електростанція (СЕС) Укртрансгазу почала віддавати вироблену електроенергію в енергоринок України по "зеленому тарифу", — йдеться в повідомленні компанії.

Сонячна електростанція збудована на даху виробницого цеху філії Укргазтехзв'язок в місті Боярка (Київська область).

Вона має потужність 300 кіловат, була запущена в експлуатацію на початку 2017 року. З 1 грудня станція почала поставляти електроенергію в енергетичну систему України — через держпідприємство Енергоринок.

"За попередніми розрахунками, найбільшу кількість енергії — 55 МВт/год — вона може виробити у липні, а найменшу — 6,2 МВт/год — у грудні", — уточнили в Укртрансгазі.

Всього очікується, що станція з 1140 сонячних панелей буде генерувати 400 МВт/год електроенергії на рік.

"Цього обсягу вистачить, наприклад, щоб забезпечити електроенергією протягом року сучасну 24-поверхову "свічку", — зазначають в компанії.