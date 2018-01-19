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Точка зору бізнесу

Пятница, 19 января 2018 16:44

НУФ допоможе у кредитуванні малого та середнього бізнесу Тернопільщини

НУФ допоможе у кредитуванні малого та середнього бізнесу Тернопільщини

Німецько-Український фонд підписали меморандум з Тернопільською ОДА щодо підтримки малого та середнього бізнесу, і надання йому доступних кредитів

Німецько-Український фонд (НУФ) і Тернопільська облдержадміністрація підписали меморандум про фінансування та розвиток малих та середніх підприємств (МСП) Тернопільської області. Про це повідомили в Німецько-Українському фонді, передає Укрінформ.

«Ми маємо на меті поширення доступного кредитування для малих та середніх підприємств на всій території України, і 2018 рік розпочали активно — із підписання меморандуму про співробітництво з Тернопільською ОДА. Дуже раді бачити таку активну підтримку МСП з боку місцевої влади, адже це сприятиме припливу в регіон кредитних ресурсів — як НУФ, так і його банків-партнерів», — зазначив в.о. керівника Німецько-Українського фонду Валерій Майборода. 

Зазначається, що проект впроваджується завдяки спільним зусиллям уряду Німеччини, який надав НУФ позику через Німецький банк розвитку KfW у розмірі 10 млн євро, та Європейського Союзу, який під зазначену позику надав фінансову допомогу в розмірі 5 млн. євро для компенсації валютних збитків.

Домовленість дозволить розпочати активні дії щодо спільного впровадження в регіоні Програми субсидування процентних ставок для місцевих МСП та програм з їх консультаційної підтримки.

"Полегшення доступу бізнесу до дешевих кредитів як частина програми Федерального уряду Німеччини має на меті стимулювання української економіки. Успішним прикладом такого проекту є Київ, де субсидування ставок по кредитам МСП дозволило знизити процентну ставку до найнижчого рівня в Україні — 7,5%. Восени минулого року розпочалась імплементація аналогічного проекту в Харкові", — наголосили в НУФ.

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна також зазначив, що підписання меморандуму буде потужним стимулом для розвитку підприємництва в Тернопільській області, а також сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості регіону.

«Для Тернопільщини це стане великим кроком уперед, до розвиненої «живої» економіки, до нових робочих місць. І хочу принагідно наголосити, якщо оцінити попередні роки діяльності обласної адміністрації, які аналізуємо в розрізі капітальних вкладень, то динаміка у нас достатньо серйозна. По реальному сектору економіки, за підсумками 2017 року, ми вийшли майже на 5 млрд грн, а це говорить про те, що Тернопільщина за кількістю створених підприємств займає одне з лідируючих місць в Україні», — наголосив Барна.  

Планується, що підписаний меморандум про співробітництво сприятиме здешевленню кредитування МСП в Тернопільській області та зростанню її інвестиційної активності.

Також, протягом 2018 року Німецько-Український фонд у рамках своєї стратегії планує підписати ще низку подібних угод з іншими областями України. Конкретні плани будуть оголошені на Другому Фінансовому ярмарку, що відбудеться в Харкові у квітні 2018 року.

Як відомо, НУФ займається безпосередньою та опосередкованою підтримкою малого та середнього бізнесу в Україні з 1996 року. За цей час було профінансовано понад 162 тис. кредитів МСП на загальну суму близько 750 млн. євро.

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