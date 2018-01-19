Експорт українських товарів до США збільшився майже в двічі

За повідомленням Мінекономрозвитку, за січень листопад 2017 року експорт збільшився на 92,2% в порівняні з 2016 роком

За 11 місяців 2017 року (січень-листопад) експорт українських товарів збільшився на 92,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - до $745,6 млн, повідомляє НВ-Бізнес.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Крім того, імпорт товарів збільшився на 49,2% і становив $2,3 млрд.

Так, зовнішньоторговельний оборот товарів з США за цей період виріс на 57,9% — до $3 млрд.

Разом з тим, сальдо товарів погіршилось на $400 млн у порівнянні з 2016 роком — до $1,6 млрд.

Крім того, у географічному вимірі Україна збільшила експорт товарів до Австралії та Океанії — на 304,4%, Європи — на 30,4%, СНД — на 15,6%, Азії — на 12,9%, Африки — на 7,5%.