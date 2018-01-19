Цукор може подорожчати через зростання залізничних тарифів

Як інформує УНІАН, цукровиробники в Україні очікують зростання собівартості цукру в зв'язку з подорожчанням залізничних перевезень на 20-25% після впровадження "Укрзалізницею" ринкового механізму, повідомила прес-служба Національної асоціації цукровиробників України (НАЦУ) "Укрцукор".

"Найвитратнішими в структурі собівартості виробництва цукру є витрати на енергоносії та на логістику готової продукції, тому подорожчання залізничних перевезень спричинить за собою і пряме підвищення собівартості виробництва", — цитує прес-служба керівника аналітичного відділу НАЦУ "Укрцукор" Руслану Бутило.

Експерт зазначила, що підвищення вартості перевезень пояснюється поточної різницею орендної плати між власними і приватними вагонами. "Тобто, якщо "Укрзалізниця" "вирівнює" орендну плату за свої вагони до ринкового рівня, то різниця автоматично перенесеться на тариф — 20-25 % до існуючої ціною", — додала Бутило.

За її словами, для перевезення цукру, цукрових буряків, технологічних та інших матеріалів по Україні експедитори, з якими співпрацюють більшість цукрових компаній і цукрових заводів, використовують парк критих вагонів "Укрзалізниці", тому таке підвищення безумовно вплине на собівартість виробництва цукру.