ДФС реорганізують та розділять на дві частини

Данилюк підтвердив наміри реорганізувати ДФС, буде створено дві юрособи, одна для митниці, іншу для податкової

Міністр фінансів Олександр Данилюк підтвердив наміри реорганізувати Державну фіскальну службу (ДФС) у дві юридичні особи, Інтерфакс-Україна.

"Ми прискорюватимемо реформу ДФС. Створюватимемо єдину юридичну особу для митниці, єдину юрособу для податкової, щоб прибрати корупцію на місцях. Після цього у нас буде можливість залучати нових людей, тому що вони віритимуть у цю реформу, а не в косметичні зміни", — сказав О.Данилюк під час години запитань до уряду в парламенті в п'ятницю.

Як повідомлялося, Кабмін скасував рішення про реорганізацію ДФС і концепцію реформування відомства на засіданні 11 січня. В.Гройсман, коментуючи наступного дня це рішення, назвав ухвалену в 2017 р. концепцію реформування ДФС беззмістовною.

Раніше міністр фінансів заявляв про розробку нових законодавчих актів про реорганізацію відомства.

Постанова про реформування низки територіальних органів ДФС, ухвалена Кабміном в 2017 р., передбачала створення двох нових юросіб — Міжрегіональної митниці та Міжрегіонального головного управління ДФС. Обласні митниці та Енергетична митниця мали реорганізуватися шляхом приєднання до міжрегіональної. Об'єднані державні податкові інспекції передбачалося приєднати до головних управлінь ДФС в областях, а останні разом з Офісом великих платників податків — до Міжрегіонального головного управління ДФС.