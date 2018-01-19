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Пятница, 19 января 2018 14:27

Нафтогаз в лютому зменшить ціни для промисловості

Нафтогаз в лютому зменшить ціни для промисловості

Нафтогаз зменшить ціни на газ для підприємств приблизно на 5,5% - 5,9%, ціни будуть коливатись в залежності від обсягів закупівлі

НАК "Нафтогаз України" оприлюднив цінові пропозиції для промислових споживачів газу на лютий 2018 року. Порівняно з січнем, вони знизяться на 5,5% - 5,9%. Про це повідомили у прес-службі Нафтогазу, передає Укрінформ.

Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані залежно від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків з НАКом.

Найнижча ціна, що становитиме 9 195,60 грн за 1000 кубометрів, як і раніше, діятиме для тих, хто закуповуватиме газ на умовах передоплати, відбиратиме не менше 50 тис. кубометрів та не має боргів перед Нафтогазом. Така ж ціна діє для дочірніх підприємств НАК.

Для всіх інших категорій покупців ціна становитиме 10 141,20 грн за 1000 кубометрів.

За підрахунками Нафтогазу, порівняно з січнем 2018 року ціни знизяться від 5,5% до 5,9%.

Як відомо, з 1 жовтня 2015 року введено в дію закон України "Про ринок природного газу", яким передбачено, що постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим законом.

Так, з метою забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу на суб'єктів ринку природного газу у виключних випадках та на визначений строк можуть покладатися спеціальні обов'язки в обсязі та на умовах, визначених Кабінетом міністрів України.

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