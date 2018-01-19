Президент оголосив кандидата на пост голови НБУ

Петро Порошенко подав Верховній раді проекти постанов щодо звільнення Гонтарєвої з поста голови Нацбанку, та призначення Якова Смолія

Як передають Фінанси.ua, президент Петро Порошенко пропонує Верховній Раді звільнити голову Національного банку Валерію Гонтарєву і призначити замість неї Якова Смолія.

Відповідні проекти постанов №7500 і №7501 зареєстровані в Раді у четвер, 18 січня.

Гонтарєва з травня 2017 року перебуває у відпустці, очікуючи свого звільнення парламентом.

Замість неї виконуючим обов’язки глави НБУ є Смолій.

Як повідомлялося, 10 квітня Гонтарева оголосила про свою відставку і подала Президенту відповідну заяву.

У вересні НБУ заявив, що Гонтарєва буде перебувати у відпустці за свій рахунок до звільнення її Радою.