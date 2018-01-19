У 2017 році загальний експорт товарів з України зріс на 20%

Степан Кубів розповів, що за минулий рік загальна сума експорту сягає 39,5 млрд доларів, 15,9 млрд доларів яких є обсяг експорту в ЄС

Україна у період з січня по листопад 2017 року експортувала товарів на 39,5 млрд дол., що на 20% більше за показники аналогічного періоду 2016 року, повідомляє Укрінформ.

Про це під час години запитань до уряду сказав перший віце-прем'єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

"За 11 місяців 2017 року експорт становив 39,5 млрд дол. Це на 20% більше, ніж минулого року. Ми зуміли переорієнтувати, посилити позиції та вийти на 20% зростання", — сказав Кубів.

За його словами, 15,9 млрд дол. — це обсяг торгівлі з ринками Європи.

"Інші ринки — це ринки Індії, Китаю, Африки. Я вважаю, що перспективою мають бути ринки Азії та Африки", — додав перший віце-прем'єр-міністр.