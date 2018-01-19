В Закарпатській області виявили родовище золота

За оцінками геолого-пошукової експедиції поклади родовище золото-рудних матеріалів може сягати 2,4 тонни

Як інформують Фінанси.ua, у Рахівському районі Закарпатської області знайшли велике родовище золото-рудних покладів. Про це йдеться в релізі держпідприємства Західукргеологія на офіційному сайті Державної служби геології та надр України.

“Величезний результат отриманий в пошуковій оцінці родовища золота в Рахівському районі Закарпатської області. На основі проведених раніше бурових, гірничих і лабораторних робіт Рахівської геолого-пошукової експедиції виконано оцінку прогнозних ресурсів золота рудних матеріалів Білопотоцького родовища в кількості 2,4 тонни”, — повідомили в відомстві.

Також наголошується, що такі результати підтверджують перспективність подальших геологорозвідувальних робіт на родовищі Рахівського рудного району.