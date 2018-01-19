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Точка зору бізнесу

Пятница, 19 января 2018 11:23

За 2017 рік українське виробництво коньяку зросло майже на 90%

За 2017 рік українське виробництво коньяку зросло майже на 90%

У 2016 році виробництво коньяків сягнуло 2,1 декалітрів коньяку, в минулому цей об'єм дійшов позначки в 3,98 млн декалітрів

Протягом 2017 року в Україні було вироблено 2,1 млн дал. коньяку, що на 89% більше, ніж у 2016 році. Про це повідомляє Держстатистика, передає УНН.

Згідно з статистикою, у 2016 році в Україні було вироблено 2,1 млн дал. коньяку. А в минулому, 2017 році, майже вдвічі більше — 3,98 млн дал.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року акцизи на коньячний спирт зросли на 20% — до 126,96 грн за літр 100% спирту. У зв'язку із цим пляшка коньяку місткістю 0,5 літрів та міцністю 40% подорожчає на 4,16 грн. 

Наприкінці минулого року, ВРУ відмовилася підвищувати акцизи на горілку і вино, тому що це призводить до тінізації алкогольного ринку.

За оцінками фахівців, сьогодні частка нелегального алкоголю у країні досягає 60%, внаслідок чого бюджет України щорічно недоотримує мільярди гривень.

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