Криптовалюти перейшли до зростання

Після різкого знецінення за останні два дні ринок криптовалют перейшов до зростання

Станом на 08:00 19 січня біткоїн повільно продовжує зростання. Його курс становить 11,5 тисячі доларів за одиницю. Дорожчають й інші цифрові валюти, повідомляє УНІАН.

Про це свідчать дані майданчики coinmarketcap.

Курс біткоїна піднявся за добу на 1,88% — до 11 563 долара.

Bitcoin Cash подешевшав на 0,5% — до 1 791 долар.

Ethereum став дорожче на 3,52% — до 1 042 долара.

Ripple подорожчав на 15,35% — до 1,62 долара.

Litecoin подорожчав на 3,32% — до 191 долар.

Coindesk — медіаресурс, який спеціалізується на криптовалютах. Обчислює середню ціну биткоина за його доларової вартості на чотирьох найбільших світових криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase і itBit.