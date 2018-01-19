Ціни на нафту падають

Через зростання видобутку нафти в США ціни на нафту знову перейшли до падіння

Ціни на нафту продовжують падіння в ході азіатських торгів у п'ятницю, аналітики пояснюють їх динаміку технічною корекцією після активного зростання до максимуму за три роки, передає Інтерфакс-Україна.

Негативним фактором є дані про зростання нафтовидобутку і запасів бензину в США, пише MarketWatch.

Ціна березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures зменшилася на $ 0,68 (0,98%) — до $ 68,63 за барель.

Нафта WTI з постачанням в лютому на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) вранці в п'ятницю подешевшала на $ 0,78 (1,2%) — до $ 63,17 за барель.

До кінця сесії 18 січня котирування ф'ючерсу на Brent знизилося на $ 0,07 (0,1%), до $ 69,31 за барель, WTI — на 2 центи (0,03%), до $ 63,95 за барель.

За даними міністерства енергетики США, запаси нафти минулого тижня впали на 6,86 млн барелів. Це більше, ніж скорочення запасів, оголошене напередодні Американським інститутом нафти (5,12 млн барелів), і більше прогнозу експертів (3,5 млн барелів).

Тим часом резерви бензину в країні підвищилися на 3,62 млн барелів, дистилятів — знизилися на 3,89 млн барелів.

Видобуток нафти на території США збільшився на 2,7%, або на 258 тис. барелів на добу, до 9,75 млн б / д. При цьому імпорт нафти зріс на 292 тис. б / д на минулому тижні.

ОПЕК в четвер повідомила про зростання видобутку нафти країнами картелю на 42 тис. б / д, до 32,42 млн б / д.