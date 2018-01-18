Гройсман: Прийнятий закон про приватизацію зможе відкриє нові можливості для інвесторів

Закон про приватизацію відкриє можливості для інвестицій. Так прокоментував прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прийняття Верховною Радою закону про приватизацію, передає УНН.

“Цей закон, стане початком великої приватизації. Він відкриє можливості для інвестицій. Є підприємство, яке не працює, прийде інвестиція, і воно буде працювати. Це проходили всі країни: Польща, Німеччина, Словаччина”, — зазначив Гройсман.

Прем’єр переконаний, що це абсолютно правильний закон, який треба було прийняти ще 26 років назад.

“У нас в країні є велика кількість занедбаних державних підприємств. А це мають бути підприємства, які виробляють продукцію, де створюються робочі місця. Там немає інвестицій, держава не здатна забезпечити ці інвестиції. Я зацікавлений лише в тому, що б ми забезпечили якісне зростання національної економіки, створювали робочі місця, забезпечували людей нормальною роботою, платили нормальну заробітну плату. У нас 3,5 тисячі таких підприємств, які генерують збитки і є розсадником корупції, та джерелом збагачення тих, хто там годується на цих підприємствах”, — підкреслив глава уряду.

За словами Гройсмана, те, що ухвалив парламент, — це прозорий, відкритий, конкурентний продаж цих підприємств, їх подальше оновлення та модернізація.