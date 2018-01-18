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Точка зору бізнесу

Четверг, 18 января 2018 16:48

Завдяки ЗВТ взаємна торгівля з Канадою збільшилась на 60%

Завдяки ЗВТ взаємна торгівля з Канадою збільшилась на 60%

Угода про ЗВТ зняла 98% торгових обмежень і митних зборів у взаємній торгівлі між двома країнами

Товарообіг між Україною і Канадою з набранням чинності 1 серпня 2017 року угоди про вільну торгівлю зріс на 60%. Про це заявив президент України Петро Порошенко після зустрічі з генерал-губернатором Канади Жюлі Пейетт у Львові, передає УНІАН

"У наших відносинах з Канадою було багато досягнень. Набула чинності угода про вільну торгівлю, яка значно прискорює і створює кращі умови для розвитку торгівлі та інвестицій. Ми вже маємо певний результат, оскільки наш двосторонній товарообіг зріс на 60%", — зазначив президент України. 

Як повідомлялось раніше, зона вільної торгівлі між Україною та Канадою вступила в силу 1 серпня.

Угода одномоментно зняло 98% торгових обмежень і митних зборів у взаємній торгівлі між двома країнами. 

Канадські інвестиції (акціонерний капітал нерезидентів) в Україні за підсумками першого кварталу 2017 року зросли на 2,6% — до 42,2 мільйона доларів. 

 

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