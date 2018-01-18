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Точка зору бізнесу

Четверг, 18 января 2018 15:47

Уряд ухвалив законопроект №7066“Про приватизацію державного майна”

Уряд ухвалив законопроект №7066“Про приватизацію державного майна”

Законопроект допомагає розширити коло потенційних інвесторів, адже істотно посилює захист їх прав, забезпечить прозорість приватизації

Прийняття цього законопроекту повинно прискорити і покращити процес продажу державного майна, а також зробити його прозорим, передає Економічна Правда

За словами голова Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики Андрія Іванчука, даний законопроект відповідає повністю всім європейським стандартам, вводяться нові революційні підходи, які забезпечать прозорість приватизації в нашій країні.

Відтепер приватизація буде регулюватися одним законом замість семи за нинішнім законодавством. 

Законопроект про приватизацію запроваджує два способи продажу — це аукціон і викуп об'єктів приватизації в тому разі, якщо на момент прийняття закону майно вже перебувало в оренді.

Також встановлюється 11 місяців підготовки для об'єктів великої приватизації і 5 місяців для малої.

Якщо вартість активів за останній рік перевищує 250 млн гривень — це великий об'єкт приватизації, який буде продаватися з залученням радника. Якщо менше — це мала приватизація, яка буде проходити виключно на електронних майданчиках.

Один з ключових моментів законопроекту — приватизація по англійського праву. До 1 січня 2021 року покупці об'єктів приватизації мають право вимагати укласти всі правові угоди в рамках права Англії і Уельсу.

"Це питання має безпосередній вплив на національну економіку", — заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

За словами Гройсмана, державні підприємства на сьогодні — найбільший сектор корупції.

"Ми їх запускаємо, люди отримують роботу, Україна отримує конкурентний продукт. Або все залишаємо як є. А як є — неефективно", — зазначив Гройсман.

Прем’єр-міністр зазначив, що закон є абсолютно відкритим і дає змогу створити десятки тисяч робочих місць, створити умови для серйозного економічного зростання, що однозначно якісно позначиться на житті людей.

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