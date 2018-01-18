У Нацбанку звітували про кількість виявлених нелегальних валютних обмінників

За 2017 рік НБУ провів 1 018 перевірок пунктів обміну валюти НФУ, виявивши 115 нелегальних пунктів обміну

Національний банк минулого року виявив 115 нелегальних пунктів обміну валют. Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ, повідомляє Фінанси.ua.

Всього за 2017 рік Національний банк здійснив 1 018 перевірок пунктів обміну валюти небанківських фінансових установ (НФУ).

Перевірки здійснювалися в Києві і у всіх областях України.

За порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій була відкликана ліцензія у однієї компанії — “Абсолют Фінанс”.

Також було виявлено 115 пунктів обміну валют, які працювали нелегально: в Києві, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Тернопільській, Харківській та Чернівецькій областях.

Інформація про них передана в правоохоронні органи.