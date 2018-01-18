Взаємна торгівля України і Німеччини збільшилась на 21,5%

У 2017 році обсяги торгівлі між Україною та Німеччиною зросли на 21,5%, найбільшим попитом користувались товари легкої та харчової промисловості

Обсяг взаємної торгівлі між Україною та Німеччиною за підсумками 2017 року зріс на 21,5%, зазначається в повідомленні прес-служби Кабінету Міністрів за результатами зустрічі прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з представниками провідних німецьких компаній, що працюють в Україні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У минулому році обсяг взаємної торгівлі зріс на 21,5%, торгові акценти змінилися у бік товарів легкої та харчової промисловості", — йдеться в повідомленні прес-служби.

У ньому зазначається, що не менш цікавою для інвесторів є галузь будівництва.

Посол Німеччини в Україні Ернст Райхель зазначив, що його країна приділяє велику увагу досягненням України в питаннях боротьби з корупцією, в судовій реформі, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.