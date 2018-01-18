Кабмін ухвалив законопроект про врегулювання відшкодування ПДВ

Законопроект допоможе врегулювати питання відшкодування ПДВ платникам податків, що подали заяви до 1 лютого 2016 але не отримали відшкодування

Кабінет міністрів ухвалив законопроект, який врегульовує питання щодо відшкодування ПДВ для платників податків з Тимчасового реєстру. Про це йдеться в прес-релізі Міністерства фінансів, передає Укрінформ.

«17 січня уряд ухвалив законопроект, який врегульовує питання щодо відшкодування ПДВ для платників податків, які подали заяви до 1 лютого 2016 та не отримали бюджетного відшкодування», — йдеться в повідомленні.

У міністерстві пояснюють, що для відновлення справедливості для платників податків, що подали заяви до 1 лютого 2016 та їм було відмовлено у бюджетному відшкодуванні, Мінфін напрацював відповідний законопроект, який врегульовує прогалини у податковому законодавстві.

Законопроект передбачає відшкодування узгоджених сум податку на додану вартість, зазначених в Тимчасовому реєстрі, у хронологічному порядку в межах сум, визначених законом про держбюджет на відповідний рік.

Розподіл сум відшкодування ПДВ між Тимчасовим реєстром та Реєстром заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість здійснюватиметься Кабінетом міністрів.

Крім того, законопроект врегулює питання повернення сум податку на додану вартість, заявлених до бюджетного відшкодування до 1 лютого 2016, за якими станом на 1 січня 2017 року органами ДФС було відмовлено у бюджетному відшкодуванні (платник податку не мав права на отримання бюджетного відшкодування) та по яких набуло чинності рішення суду на користь платника податку щодо такого бюджетного відшкодування.

Таким чином, законопроект забезпечить рівні умови платникам податків під час застосування положень Кодексу з питань відшкодування сум податку на додану вартість з держбюджету за заявами, включеними до Тимчасового реєстру та заявами, за якими закінчено процедури адміністративного, судового оскарження.