В Україні збільшилась грошова маса 6,9%

За статистикою НБУ дана динаміка пояснена зростанням обсягу готівкових коштів в обігу поза банками та залишками за депозитами

Грошова маса в Україні в грудні 2017 року зросла на 6,9% — до 1 трлн 207,547 млрд грн, відповідні попередні дані грошово-кредитної статистики оприлюднено на веб-сайті Національного банку України (НБУ), інформує Інтерфакс-Україна.

За даними центробанку, відповідна динаміка зумовлена як зростанням обсягу готівкових коштів в обігу поза банками — на 7,5%, до 333,504 млрд грн, так і залишків за депозитами — на 6,7%, до 873,87 млрд грн.

Загалом від початку року обсяг грошової маси зріс на 9,5%.

Кредитний портфель банків у грудні зріс на 2,9% — до 1 трлн 16,34 млрд грн. При цьому обсяг кредитів у національній валюті зріс на 3,3% — до 569,97 млрд грн, в іноземній — на 0,8%, до 446,37 млрд грн.

Від початку року кредитний портфель банків зріс на 1,9%. При цьому в національній валюті зріс на 13,1%, а в іноземній скоротився на 9,6%.

За даними НБУ, вартість гривневих кредитів для бізнесу минулого місяця підвищилася на 0,5 процентного пункту (п.п.) — до 15,8% річних, валютних — на 0,2 п.п., до 6,6% річних.

Загалом за рік вартість кредитів для корпоративних позичальників у гривні знизилася на 0,9 п.п., в інвалюті — на 2,2 п.п.

Вартість гривневих кредитів для населення за підсумками грудня зросла на 2,3 п.п. — до 30,4% річних, в інвалюті — на 0,4 п.п., до 8,9% річних.

Від початку 2017 року вартість запозичення для населення в нацвалюті знизилася на 0,5 п.п., в інвалюті — на 0,1 п.п.

Депозитний портфель банків у національній валюті в грудні зріс на 8,6% — до 489,97 млрд грн, в іноземній — на 4,2%, до 383,9 млрд грн.

Загалом за 2017 рік депозитний портфель банків зріс на 10,9%, зокрема в нацвалюті — на 15,1% і в інвалюті — на 6%.

Дохідність депозитних продуктів у національній валюті для бізнесу за минулий місяць зросла на 0,5 п.п. — до 9,3% річних, в інвалюті — на 0,3 п.п., до 2,5% річних.

Загалом за минулий рік ставка за гривневими депозитами для бізнесу знизилася на 1,6 п.п., за валютними депозитами — на 1 п.п.

Відсоткова ставка за депозитами в нацвалюті для населення за підсумками грудня зросла на 0,1 п.п. — до 11,4% річних, в інвалюті залишилася незмінною на рівні 2,7% річних.

Протягом 2017 року ставка за депозитами в нацвалюті знизилася на 4,2 п.п., в інвалюті — на 2,7 п.п.

Грошова база в грудні зросла на 5,4% — до 399,057 млрд грн. Загалом за 2017 рік грошова база зросла на 4,6%.

Чисті міжнародні резерви в грудні знизилися на 0,2% — до $6,696 млрд, заборгованість банків за кредитами рефінансування — зросла на 3,9%, до 68,891 млрд грн.

Загалом за 2017 року чисті валютні резерви зросли на 58,5%, тоді як заборгованість банків за кредитами рефінансування знизилася на 7,9%.