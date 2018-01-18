За 2017 кількість виданих кредитів збільшилась на 1,9%

За даними НБУ банки збільшили кількість виданих кредитів на 18,6 млрд гривень — до 1 017,3 млрд гривень

У 2017 році обсяг кредитів, виданих банками корпоративному сектору і фізичним особам, збільшився на 1,9% або на 18,6 млрд гривень з 998,7 млрд гривень на 1 січня 2017 року до 1 017,3 млрд гривень на 1 січня 2018. Про це свідчать дані НБУ, передає Фінанси.ua.

За рік портфель гривневих кредитів банків збільшився на 13,1% або на 65,8 млрд гривень до 569,4 млрд гривень.

“Найбільш активно банки нарощували кредитування населення. Обсяг гривневих кредитів домогосподарств за рік зріс на 38,3%, насамперед за рахунок споживчого кредитування. Збільшенню попиту на кредити з боку населення сприяло зниження їх вартості, покращення споживчих настроїв і пом’якшення стандартів кредитування”, — зазначає Нацбанк.

За цей період обсяг гривневих кредитів бізнесу зріс на 8,7% під впливом поступового поліпшення платоспроможності позичальників.

Обсяг залишків за кредитами в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) продовжував скорочуватися як за рахунок домогосподарств на 21%, так і бізнесу — на 7%.

Пожвавленню кредитування сприяло зниження вартості кредитів.

На тлі здешевлення фондування за рік відсоткові ставки за новими кредитами в гривні знизилися для домогосподарств до 30,4%, для бізнесу — до 15,8% річних.