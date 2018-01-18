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Четверг, 18 января 2018 12:16

Борги перед Нафтогазом за тиждень зросли на 24,6%

Борги перед Нафтогазом за тиждень зросли на 24,6%

Станом на 16 січня сумарна заборгованість підприємств перед  НАК «Нафтогаз України» становить 34,1 мільярда гривень

Заборгованість підприємств-боржників перед НАК «Нафтогаз України» за використаний природний газ за тиждень збільшилась на 6,7 млрд грн (24,6%) і становить 34,1 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба Нафтогазу, передає Укрінформ

«Станом на 16 січня 2018 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ та прямих промислових споживачів перед НАК «Нафтогаз України» складає близько 34,1 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 6,7 млрд грн (24,6%)», — йдеться в повідомленні.

У Нафтогазі зазначили, що зростання заборгованості ТКЕ та ТЕЦ протягом третього тижня місяця є типовим та пояснюється оформленням актів прийому-передачі обсягів газу, використаного у грудні 2017 року, а розрахунки населення за послуги з постачання теплової енергії у попередньому місяці здійснюються до 25-го числа поточного місяця. Крім того, з початком опалювального сезону значно зросли обсяги використання природного газу.

Борг підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, становить 80% від загальної суми заборгованості, борг ТЕЦ за природний газ, використаний у виробництві електроенергії — близько 12%, борг прямих промислових споживачів — близько 8%.

Заборгованість ПАТ “Київенерго” за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень збільшилась на 1 341 млн грн (49,5%). Сумарна заборгованість “Київенерго” становить 4 050 млн грн.

Сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, становить близько 27,2 млрд грн, з них за 2017 рік — 12,1 млрд грн. За минулий тиждень заборгованість збільшилась на 6,1 млрд грн (29,1%). 

Заборгованість ТЕЦ за природний газ, використаний у виробництві електроенергії, у порівнянні з минулим тижнем збільшилась на 571 млн грн (16,6%) і становить близько 4 003 млн грн.

Заборгованість прямих промислових споживачів у порівнянні з минулим тижнем збільшилась на 2 млн грн (0,1%) і становить близько 2 812 млн грн.

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