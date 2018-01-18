ПАТ ДПЗКУ виключена з переліку підприємств на приватизацію

Станом на сьогодні Державна продовольчо-зернова корпорація України виключена із переліку об'єктів держвласності, що підлягають приватизації. Про це повідомили у Фонді державного майна України, інформує УНН .

“Постановою КМУ від 18 лютого 2017 року (№ 60 — ред.) виключено ПАТ ДПЗКУ із переліку об’єктів державної власності на 2016-2017 роки. Інших актів не приймалося”, — йдеться у повідомленні.

Однак, раніше екс-міністр агрополітики Кутовий публічно обіцяв приватизацію ДПЗК у 2017 році.

“Наступного року ПАТ "ДПЗКУ" буде запропонована на приватизацію, однак її ускладнює китайський кредит часів Януковича”, — говорив він ще у листопаді 2016 року.

Додамо, що процес виведення активів із ДПЗКУ та передача їх ДАК “Хліб Україна”, який сьогодні має місце, може свідчити про намагання здійснити “приховану приватизацію” підприємств корпорації. Так, зокрема, вважає нардеп Мосійчук.

Зазначається, що вже п’ять підприємств ДПЗКУ, згідно з рішеннями судів, підлягають передачі ДАКу. Така ситуація збентежила китайських інвесторів ДПЗКУ, які, як писали “Економічні вісті”, запідозрили спробу української влади (у спосіб виведення активів із ДПЗКУ до ДАК “Хліб Україна”) уникнути виплат за півтора мільярдним китайським кредитом.