В український агросектор зайде британська агрокомпанія

Як інформують Фінанси.ua, на український аграрний ринок заходить лідер британського зернового ринку і агропослуг Frontier Agriculture Limited.

Про це заявив виконавчий директор компанії Марк Ейтчісон, передає Latifundist.

За його словами, Україна є перспективним ринком для впровадження британських аграрних інновацій.

Frontier Agriculture Limited задіяна в повному циклі виробництва орних культур і торгівлі зерном; вона поставляє аграріям насіння, засоби захисту рослин та добрива в поєднанні з агрономічними послугами завдяки команді з 160 агрономів. У Frontier є кілька підрозділів, які надають додаткові консультації фермерам. До них відноситься підрозділ SOYL, який спеціалізується на наданні послуг з високоточного виробництва сільськогосподарських культур.

“Ми обслуговуємо 10 тис. британських фермерів, маємо 160 агрономів, 14 тис. демополей і 29 демолокацій для наукових досліджень. Ми вже зараз готові виходити на український ринок разом з продуктами нашої компанії Intracrop”, — сказав Ейтчісон.

У поточному році в Україні компанія буде тестувати нове добриво-антістрессант на посівах кукурудзи, соняшнику, пшениці, сої, яке потенційно може підвищити врожайність культур на 0,25-2 т/га.