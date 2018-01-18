"Нібулон" отримає до 50 млн доларів кредиту

ЄБРР вирішив виділити "Нібулону" кошти на розширення та модернізацію зернової логістичної інфраструктури

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть ТОВ СП "Нібулон" кредит на суму до $50 млн для фінансування розширення і модернізації зернової логістичної інфраструктури компанії у 2018-2019 роках, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомив старший радник ЄБРР Антон Усов, відповідний проект рада директорів схвалила на засіданні в середу.

Згідно з матеріалами банку, проект передбачає будівництво річкових терміналів, перевантажувального крана, річкового флоту та розширення термінала в Миколаєві.

Проект підтримуватиме стратегію "Нібулону", спрямовану переважно на розширення та оптимізацію логістичних об'єктів з метою збільшення обсягів торгівлі зерном, зниження частки автомобільних і залізничних перевезень, що сприятиме підвищенню рентабельності, ефективності, а також скороченню впливу на довкілля.

Загальна вартість проекту оцінюється в $140 млн. Фонд технічного співробітництва ЄБРР та Японії надав кошти технічної допомоги для часткового покриття витрат на зовнішній юридичний супровід проекту.

ТОВ СП "Нібулон" створено в 1991 році. Є одним із найбільших операторів на зерновому ринку країни. Має у своєму розпорядженні елеваторні потужності загальною місткістю близько 2 млн тонн, власний перевантажувальний термінал у Миколаєві потужністю 5 млн тонн, а також обробляє 82 тис. га. Компанія експортує переважно кукурудзу, пшеницю і ячмінь до більше ніж 20 країн світу. Щорічний обсяг експорту сягає 4,5 млн тонн.

"Нібулон" у 2016 році отримав неконсолідований прибуток 132,6 млн грн після збитку 2 млрд 6,2 млн грн роком раніше при зростанні виручки на 30% — до 15 млрд 323,6 млн грн.

Його чистий прибуток за перше півріччя 2017 року становив 423,8 млн грн при виручці 8 млрд 831,2 млн грн.