У Нафтогазу викрили схеми розкрадання понад 1,4млрд гривень

СБУ спільно з НАБУ викрили механізми за якими завдано збитки державному підприємству "Нафтогаз України", що призвело до необхідності виділяти кошти з держбюджету

Співробітники Служби безпеки України у рамках виконання завдань із захисту критичної інфраструктури спільно з НАБУ та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг викрили протиправний механізм, через який завдано збитки державному ПАТ НАК “Нафтогаз України” у розмірі понад один мільярд чотириста мільйонів гривень, передає УНН з посиланням на Facebook-сторінку СБУ.

Правоохоронці встановили, що протягом 2013-2015 років представники двох комерційних структур надавали Нафтогазу України та Нацкомісії недостовірні дані про обсяги споживання так званого “комунального газу”. Він призначений виключно для потреб населення, але фактично використовувався в комерційних цілях.

Протиправні дії підприємців призвели до необхідності покриття збитків Нафтогазу із державного бюджету в особливо великих розмірах.

СБУ ініціювала перед Нацкомісією позапланові перевірки із дотримання ліцензованої діяльності комерційних структур, які підтвердили факти нецільового використання “комунального газу”.

За матеріалами СБУ та НКРЕКП Національним антикорупційним бюро відкрито кримінальне провадження за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

У рамках досудового розслідування оперативники спецслужби встановили основних фігурантів справи, яких Національне антикорупційне бюро України затримало згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання про оголошення підозр, а також обрання запобіжних заходів.

Триває досудове слідство.