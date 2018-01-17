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Среда, 17 января 2018 17:48

ЄБРР виділив 400 тис. євро українським компаніям

ЄБРР виділив 400 тис. євро українським компаніям

Така безповоротня фінансова допомога була видана десятьом компаніям на модернізацію у рамках програми "Кліматичні інноваційні ваучери"

Десять українських компаній отримали ваучери на суму EUR400 тис. безповоротної фінансової допомоги на розвиток і доопрацювання технологій, що знижують викиди парникових газів та зменшують використання енергоресурсів, у рамках програми "Кліматичні інноваційні ваучери" (КІВ) від Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), повідомив радник Європейського банку реконструкції і розвитку Антон Усов на своїй сторінці у Facebook, інформує Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням на сайті КІВ, компанії спрямують одержані кошти на розвиток та доопрацювання технологій, що знижують викиди парникових газів і зменшують використання енергоресурсів, в агросекторі, комунальному господарстві, транспортній галузі, аерокосмічній галузі та інших секторах.

Команда громадської організації Greencubator, уповноваженої ЄБРР для відбору серед приватних компаній проектів зі зниження шкідливих викидів у навколишнє середовище або скорочення енергоспоживання, відібрала переможців другого етапу КІВ із понад 40 українських компаній, що подали свої пропозиції на конкурс. У відборі взяли участь галузеві експерти та представники київського і лондонського офісів ЄБРР.

Згідно з повідомленням виконавчого директора 1991 Open Data Incubator Євгенії Клепи на її сторінці у Facebook, ними стали такі компанії: Auto Enterprise, Des Electronics, "Екопрод", "Прана", "Ротор", SolarGaps, X-bim 3D, "Юнаскo Україна", а також проект New Energy Максима Карпаша.

Програма "Кліматичні інноваційні ваучери" із загальним фондом в EUR1 млн, підтримує українських розробників, дружніх клімату технологій. До кінця 2018 р. програма планує надати підтримку близько 50 інноваційним проектам в Україні.

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