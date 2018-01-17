Промфінбанк припинив діяльність

ПАТ «Промислово-фінансовий банк» (ПФБ) припинив діяльність на ринку банківських послуг «за власним бажанням». Про це повідомили у прес-службі Національного банку України, передає Mind.

«Рішення про припинення банківської групи прийняте Національним банком 15.01.2018 у зв’язку з відкликанням НБУ банківської та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій у ПАТ «Промислово-фінансовий банк» (рішенням правління від 26.12.2017 №829-рш). Цей банк прийняв рішення про добровільне припинення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи», – йдеться в повідомленні прес-служби регулятора.

Учасниками банківської групи ПФБ були: ПАТ «Промислово-фінансовий банк» та Приватне акціонерне товариство Страхова компанія «ОНІКС».

Власником 90,49% акцій банку є Володимир Матицин.