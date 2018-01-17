Укргазвидобування у 2017 році видобули рекордні 15,25 млрд куб.м газу

У підприємстві зазначається, що таких результатів вдалось здобути завдяки кампанії зі збільшення видобутку газу

За інформацією Укрінформу, ПАТ «Укргазвидобування» у 2017 році збільшило видобуток природного газу до 15,25 млрд куб. м, що є рекордним рівнем за останні чверть століття.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"ПАТ "Укргазвидобування" у 2017 році збільшило видобуток природного газу порівняно з 2016 роком на 4,4% (645 млн куб. м), — до 15,25 млрд куб. м, що є рекордним рівнем за останні 24 роки", — йдеться в повідомленні.

Також за 2017 рік Укргазвидобування передало населенню рекордну кількість газу — 13,9 млрд куб. м, що на 886 млн куб. м (на 7%) більше, ніж у 2016 році.

Зазначається, що результати 2017 року були досягнуті завдяки реалізації безпрецедентної кампанії зі збільшення видобутку природного газу:

— реалізована масштабна програма з гідророзриву пластів (ГРП): проведено 120 операцій, завдяки яким компанія додатково видобула більше 875 млн куб. м;

— проведено більше 800 операцій з ремонту свердловин. Додатковий ефект у 2017 році перевищує 550 млн куб. м видобутку газу;

— у 2017 році на 21% збільшено обсяги буріння БУ «Укрбургаз». Додатковий ефект у 2017 році перевищує 335 млн куб. м видобутку газу;

— вперше з часів СРСР введена в експлуатацію надпотужна свердловина з добовим дебітом вище 1 млн куб. м газу;

— незважаючи на природне падіння видобутку в межах 1,4 млрд куб. м по родовищах, компанії вдалося компенсувати зниження та додатково видобути 645 млн куб. м газу;

— побудовано 5 ДКС та 5 малогабаритних ДКС, встановлено 4 додаткових компресорних агрегати на існуючих ДКС;

— запущено систему он-лайн моніторингу режимів роботи свердловин;

— побудовано більше 25 км міжпромислових газопроводів, прокладено близько 222 км шлейфів та підключено 52 нові свердловини;

— втричі збільшено темпи оновлення спецтехніки. Кількість оновленої техніки становить близько 1000 одиниць;

— для забезпечення якості газу, відповідно вимогам кодексу ГТС, побудовано 8 установок осушки газу. Оновлено обладнання хіміко-аналітичних лабораторій;

— на 17 технологічних об’єктах оновлено системи автоматичного керування технологічними процесами;

— введено в експлуатацію систему GPS-моніторингу автотранспорту.