Спецпроект. Бізнес 25 років Бізнес 100 Дубай, AIM 2018 TOP Exporters

Точка зору бізнесу

Среда, 17 января 2018 16:26

Мінекономрозвитку розповів про перспективи цифрової економіки

Мінекономрозвитку розповів про перспективи цифрової економіки

За прогнозами Тітарчука, розвиток цифрової економіки принесе +2,5% до ВВП у 2019 році, до 2021 року цей показник становитиме 5%

Завдяки розвитку цифрової економіки до 2021 року можна забезпечити додаткові 5% до ВВП України. Про це під час презентації Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 роки на засіданні уряду, повідомив заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Михайло Тітарчук, передає кореспондент УНН.

“Наш амбітний план: до 2021 році забезпечити +5% до ВВП України завдяки розвитку цифрової економіки”, — наголосив він.

Також Тітарчук зазначив, що розвиток цифрової економіки забезпечить +2,5% до ВВП у 2019 році, +3% — у 2020 році.

Прочитано 93 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « МВФ, СБ та ЄБРР закликали НБУ покарати власників збанкрутілих банків Укргазвидобування у 2017 році видобули рекордні 15,25 млрд куб.м газу »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
Майстер клас Максима Батирева
Безкоштовна реєстрація в каталозі до 21 лютого 2018 року
Ukraine House Davos
ШАРЖІ 
БІЗНЕС №51-52 від 18.12.2017
Бізнес 1298-1299(51-52)
Бизнес 1296-1997(49-50)
Бизнес 1295(48)
Бизнес 1293-1994(46-47)
Бизнес 1291-1992(44-45)
Бизнес 1290(43)
Бизнес 1289(42)
Бизнес 1288(41)
Бизнес 1287 (40)
Бизнес 1286 (39)
Бизнес 1285(38)
Бизнес 1284(37)
Бизнес 1281-1283(34-36)
Бизнес 1279-1280(32-33)
Бизнес 1276-1278(29-31)
Бизнес 1274-1275(27-28)
Бизнес 1273(26)
Бизнес 1272(25)
Бизнес 1270-1271(23-24)
Бизнес 1269(22)
Бизнес 1268(21)
Бизнес 1265-1267(18-20)
Бизнес 1264(17)
Бизнес 1263(16)
Бизнес 1262 (15)
Бизнес 1261 (14)
Business 1259-1260(12-13) EN
Бизнес 1259-1260(12-13)
Бизнес 1258(11)
Бизнес 1257(10)
Бизнес 1256(9)
Бизнес 1253 (6)
Бизнес 1254-1255(6-7)
Бизнес 1251-1252(4-5)
Бизнес 1248-1250(1-3)

АРХІВ

НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Январь 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.