Мінекономрозвитку розповів про перспективи цифрової економіки

За прогнозами Тітарчука, розвиток цифрової економіки принесе +2,5% до ВВП у 2019 році, до 2021 року цей показник становитиме 5%

Завдяки розвитку цифрової економіки до 2021 року можна забезпечити додаткові 5% до ВВП України. Про це під час презентації Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 роки на засіданні уряду, повідомив заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Михайло Тітарчук, передає кореспондент УНН.

“Наш амбітний план: до 2021 році забезпечити +5% до ВВП України завдяки розвитку цифрової економіки”, — наголосив він.

Також Тітарчук зазначив, що розвиток цифрової економіки забезпечить +2,5% до ВВП у 2019 році, +3% — у 2020 році.