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Точка зору бізнесу

Среда, 17 января 2018 15:46

МВФ, СБ та ЄБРР закликали НБУ покарати власників збанкрутілих банків

МВФ, СБ та ЄБРР закликали НБУ покарати власників збанкрутілих банків

В листі Нацбанку, який підписали представники МВФ, СБ, та ЄБРР підкреслюється про надзвичайно великі втрати через банків-банкрутів

Міжнародний валютний фонд, Світовий банк і Європейський банк реконструкції та розвитку спільно закликали Нацбанк і Мінфін продовжувати зусилля по мінімізації вартості банківської кризи для українських платників податків. Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на FinClub.

"Наші інституції рішуче підтримують зусилля української влади, спрямовані на мінімізацію витрат для платників податків у зв'язку з банкрутствами банків, відповідно до чинного законодавства України, які також є ключовим зобов'язанням влади відповідно з нашими програмами підтримки", — йдеться в листі кредиторів.

Його підписали глава місії МВФ в Україні Рон ван Руден, директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен, керуючий директор ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж.

Ціна, яку заплатили українці за фінансову стабілізацію, надзвичайно висока.

"Для платників податків вартість банкрутств банків з 2014 року становила понад 215 млрд гривень, з яких 155 млрд гривень витрачено на націоналізацію Приватбанку (або близько 7,5% від ВВП 2017 року)", — підкреслюється в листі.

Щоб повернути ці кошти, міністру фінансів Олександру Данилюку та в.о. глави НБУ Якову Смолію рекомендують дотримуватися ряду принципів.

"Перетворення зобов'язань пов'язаних сторін банку в його капітал (bail-in), повернення непрацюючих кредитів за допомогою юридичної процедури "колекшн", звернення стягнення на об'єкти забезпечення, а також притягнення до відповідальності колишніх власників збанкрутілих банків за збитки", — перераховують міжнародні кредитори.

Таким чином, цей лист варто сприймати як підтримку зусиль НБУ і Мінфіну щодо стягнення з екс-власників Приватбанку витрат, понесених на націоналізацію банку — вже витрачено 155,4 млрд гривень, а також на підтримку проведеної операції bail-in на 29,4 млрд гривень, яку в українських і міжнародних судах оскаржують пов'язані особи і кредитори Приватбанку.

МФО також "закликали всі гілки виконавчої влади та правоохоронні органи ретельно координувати свої зусилля по максимально можливому зниженню вартості банкрутства банків".

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