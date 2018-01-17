Уряд планує виділити підтримку аграріям на будівництво нових ферм

Володимир Гройсман розповів, що для українських аграріїв будуть надаватись кредити під 3% на 3-5 років

Уряд планує в рамках програми розвитку сільського господарства в Україні надавати аграріям фінансування під 3% річних на будівництво нових ферм і молочно-товарних комплексів, передає УНІАН.

Про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Для українських аграріїв далі ми спрямовуємо дешевий фінансовий ресурс, не більше як під 3% на 3-5 років, на будівництво нових молочно-товарних комплексів, нових ферм, на масштабну підтримку тваринництва», — сказав прем'єр.

«Я хочу, щоб будували нові ферми, заводили нове поголів'я. Ми будемо підтримувати, в тому числі, генетику, виробництво і м'яса і молока», — додав він.