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Точка зору бізнесу

Среда, 17 января 2018 14:24

Тривають перемови щодо виходу на український ринок ще одної газовидобувної компанії

Тривають перемови щодо виходу на український ринок ще одної газовидобувної компанії

Голова "Укргазвидобування" зауважив, що багато малих та середніх міжнародних компаній зацікавлені в газовидобувному ринку України

В цьому році на український ринок може вийти нова газовидобувна компанія. Про це на прес-конференції повідомив голова ПАО "Укргазвидобування" Олег Прохоренко, передає УНН.

"Є малі та середні компанії, не тільки американські, яким Україна цікава. Перемовини тривають. В цьому році можемо отримати нового партнера — це може бути, як американська, так і європейська, так і канадська компанія, зацікавленість є", — повідомив Прохоренко.

Разом з тим, Прохоренко зазначив, що великим американським компаніям поки не цікавий вихід на ринок України.

"Їм це не цікаво, у нас зараз немає матеріальності, яка б їх зацікавила", — зазначив він.

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