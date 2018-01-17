Тривають перемови щодо виходу на український ринок ще одної газовидобувної компанії

Голова "Укргазвидобування" зауважив, що багато малих та середніх міжнародних компаній зацікавлені в газовидобувному ринку України

В цьому році на український ринок може вийти нова газовидобувна компанія. Про це на прес-конференції повідомив голова ПАО "Укргазвидобування" Олег Прохоренко, передає УНН.

"Є малі та середні компанії, не тільки американські, яким Україна цікава. Перемовини тривають. В цьому році можемо отримати нового партнера — це може бути, як американська, так і європейська, так і канадська компанія, зацікавленість є", — повідомив Прохоренко.

Разом з тим, Прохоренко зазначив, що великим американським компаніям поки не цікавий вихід на ринок України.

"Їм це не цікаво, у нас зараз немає матеріальності, яка б їх зацікавила", — зазначив він.