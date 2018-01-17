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Среда, 17 января 2018 12:36

Кубів — завдяки ProZorro вдалось заощадити 37,6 мільярда бюджетних коштів

Кубів — завдяки ProZorro вдалось заощадити 37,6 мільярда бюджетних коштів

 Мінекономрозвитку розповів про значні здобутки системи електронних закупівель

Завдяки системі електронних закупівель ProZorro вдалося заощадити 37,6 млрд грн бюджетних коштів, повідомляє Укрінформ.

Про це на засіданні уряду сказав перший віце-прем'єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

«Площадка ProZorro заощадила 37,6 млрд грн», — сказав Кубів.

У 2015 році була запущена система електронних держзакупівель ProZorro. У 2016 році вона стала обов'язковою для державних замовників при закупівлях понад 200 тис. грн для товарів та послуг і понад 1,5 млн грн для робіт.

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