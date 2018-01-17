Кубів — завдяки ProZorro вдалось заощадити 37,6 мільярда бюджетних коштів

Завдяки системі електронних закупівель ProZorro вдалося заощадити 37,6 млрд грн бюджетних коштів, повідомляє Укрінформ.
Про це на засіданні уряду сказав перший віце-прем'єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
«Площадка ProZorro заощадила 37,6 млрд грн», — сказав Кубів.
У 2015 році була запущена система електронних держзакупівель ProZorro. У 2016 році вона стала обов'язковою для державних замовників при закупівлях понад 200 тис. грн для товарів та послуг і понад 1,5 млн грн для робіт.