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Точка зору бізнесу

Среда, 17 января 2018 11:56

Ціни на нафту продовжують знижуватись

Ціни на нафту продовжують знижуватись

Трейдери в очікуванні звітів про запаси та рівень видобутку нафти в США, на даний момент Brent опустилась до 69,04 доларів за барель

Ціни на нафту слабо знижуються в процесі азіатських торгів у середу після різкого падіння напередодні, яке, на думку експертів, було пов'язано з фіксуванням прибутку після недавнього ралі до максимумів з грудня 2014 року, передає Інтерфакс-Україна.

Трейдери чекають нових даних про товарні запаси енергоносіїв в США, пише MarketWatch.

Ціна березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures  зменшилася на 11 центів (0,16%) — до $ 69,04 за барель.

Нафта WTI з постачанням в березні на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) вранці в середу подешевшала на 10 центів (0,16%) — до $ 63,57 за барель.

За підсумками сесії 16 січня котирування ф'ючерсу на Brent опустилося на $ 1,11 (1,6%), до $ 69,15 за барель, WTI — на 57 центів (0,9%), до $ 63,73 за барель.

"Якби у мене була довга позиція (по нафті), я б закрив її зараз", — відзначає глава департаменту торгівлі енергоносіями в LPS Futures LLC Майкл Хайли.

Разом з тим можливий новий виток підвищення цін, оскільки частина інвесторів буде купувати нафту на падінні, вважають аналітики BNP Paribas.

Зростання цін на нафту сприяє збільшенню її видобутку в цілій низці країн, включаючи США. За оцінками міністерства енергетики США, опублікованому у вівторок, в лютому виробництво нафти в країні виросте на 111 тис. барелів на добу. Зокрема, очікується активізація нафтопромислу в Північній Дакоті — керівництво енергетичного відомства штату чекає зростання видобутку до рекордного рівня в I півріччі.

Незважаючи на очікуване збільшення видобутку, аналітики Goldman Sachs заявили у вівторок, що можуть переглянути прогнози цін на нафту на поточний рік з підвищенням. Наразі вони прогнозують середньорічну ціну Brent на рівні $ 62 за барель, WTI — $ 57,5 ​​за барель.

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