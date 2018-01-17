За добу біткоїн впав на 25%

За добу також різко опустились ціни і на інші криптовалюти — Ethereum — на 26%, Ripple — на 40%

За інформацією Інтерфакс-Україна, курс біткойну в ніч з вівторка на середу падав до мінімальної позначки від початку грудня, а його добове падіння сягнуло 25%, свідчать дані торгового майданчика CoinDesk.

Під час торгів курс опускався до $10 194, після чого вартість криптовалюти почала відновлюватися. О 8:40 за к.с. біткойн торгується на позначці $11 378.

Падіння продемонстрували й інші цифрові активи: Ethereum за добу опустився на 26%, Ripple — на 40%.

Аналітик Forex.com Фавад Разакзада описав ситуацію на ринку криптовалют як "криваву бійню", але попередив, що говорити про близький кінець цифрових валют поки що зарано.

Різке зниження курсів криптовалют сталося після заяв міністра фінансів Південної Кореї Кім Дон Єна про можливість заборони діяльності криптовалютних бірж у країні.