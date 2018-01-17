З початку 2017/2018 МР обсяг експорту українського зерна склав майже 23 млн тонн

Держпродспоживслужба звітує, що було експортовано 11,7 млн тонн пшениці, 3,8 млн тонн ячменю, та 6,7 млн тонн кукурудзи

Україна з початку 2017/2018 маркетингового року експортувала майже 22,8 млн тонн зерна, передає УНН з посиланням на повідомлення Департаменту фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби.

За даними відомства, зокрема, відвантажено 11,7 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої — 6,4 млн тонн, фуражної — 5,3 млн тонн), ячменю - 3,8 млн тонн, кукурудзи — 6,7 млн тонн.

У Держпродспоживслужбі також додали, що торік на цей час було експортовано 25,2 млн тонн зернових, зокрема майже 12,3 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої — 7,3 млн тонн та фуражної пшениці 5 млн тонн), ячменю — понад 4,4 млн тонн, кукурудзи — 8 млн тонн.

Крім того, зазначається, що протягом поточного маркетингового року було експортовано майже 3,67 млн тонн олійних культур, у тому числі: ріпаку — понад 2 млн тонн, сої — понад 1,6 млн тонн.