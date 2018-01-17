Засідання Кабміну 17 січня: Що стоїть на порядку денному

Одним з заходів на засіданні буде затвердження фінпланів "Одеський морський торговельний портˮ і "Морський торговельний порт "Южнийˮ

Кабінет міністрів України на засіданні 17 січня має намір схвалити концепцію розвитку цифрової економіки і суспільства України на 2018-2020 роки та затвердити план заходів щодо її реалізації, почати роботи зі створення в Україні Центру підтримки технологій і інновацій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з порядком засідання, розміщеному на сайті уряду, дані питання на засіданні представить перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Уряд планує розглянути заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників в 2018 році.

Кабмін має намір затвердити фінансові плани державних підприємств "Одеський морський торговельний портˮ і "Морський торговельний порт "Южнийˮ на 2018 рік.

Уряд має намір розглянути деякі питання укладення цивільно-правових договорів з членами наглядової ради НАК "Нафтогаз Украіниˮ.

Планується затвердити порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання в якості сировини для виробництва у хімічній промисловості.

Кабмін має намір створити комісію з реорганізації Державної інспекції навчальних закладів і затвердити склад Української частини Українсько-Польської ради обміну молоддю.

Планується розглянути проект розпорядження "Про скидання надлишків зворотних вод у р. Інгулецˮ.

Кабмін розгляне підготовку і святкування в 2018 році 100-річчя заснування Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.

Окрім того, уряд має намір розглянути кадрові питання.

Початок засідання під головуванням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана заплановано на 11:00.